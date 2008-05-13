”Банк Грузії” купив 70 відсотків білоруського банку

"Банк Грузії" купив 70 відсотків "Білоруського народного банку" за 34,2 мільйона доларів, повідомляє Trend Capital з посиланням на заяву голови наглядової ради "Банку Грузії" Ніку Енукідзе. Таким чином, "Банк Грузії" став першою іноземною організацією, що прийшла на білоруський банківський ринок.

За умовами операції, "Банк Грузії" дістане можливість протягом подальших трьох років викупити решту 30 відсотків акцій "Білоруського народного банку", які зараз належать бізнесменові Леоніду Медведю, передає портал "Грузія-Online".

Станом на 31 грудня 2007 року, активи "Білоруського народного банку" становили 48,9 мільйона доларів, а повний капітал акцій - 24,6 мільйона доларів. Центральний офіс фінансової організації розташований в Мінську. Крім того, в Білорусії у банку є ще чотири філіали. Найближчим часом керівництво банку планує відкрити ще два філіали, повідомляє Лента.ру.