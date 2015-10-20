Насосну станцію в Краматорську відновлять за рахунок японського фінансування

Зокрема, будуть відновлені: насосна станція комунального підприємства "Вода Донбасу" в селі Семенівка; насосна станція в Краматорську; фільтрувальна станція в Слов'янську; водопровід у Білозерському; автомобільний міст у Добропіллі; поштове відділення в Миколаївці, Слов'янський район; запуск підприємства з виробництва паливних пелет у селі Андріївка, Слов'янський район, повідомляє 6264.com.ua.

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Керівник проекту Мустафа Саїд-Ахметов зазначив: "Вибираючи ці об'єкти серед інших, ми звертали увагу на кілька основних факторів. В першу чергу - це прямий вплив на економіку Донецької і Луганської областей. Наприклад, без справних насосних станцій підприємства не можуть одержувати воду, під загрозою технологічні процеси. По-друге, ми оцінювали потенціал для створення нових робочих місць, яких не вистачає і вимушеним переселенцям, і місцевим жителям".

За його словами, при відборі об'єктів враховувався також їх вплив на загальний бізнес-клімат, підприємницьку активність у регіоні.

Проект "Економічне і соціальне відновлення Донбасу" реалізується ПРООН завдяки фінансуванню уряду Японії та в партнерстві з урядом України, регіональною та місцевою владою.

Основна мета проекту - відновлення економіки регіону, у тому числі інфраструктури та доступу населення до засобів існування. Проект реалізується в рамках зобов'язань прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе з надання допомоги східній Україні, про що було заявлено на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2014 року. Загальна сума допомоги Японії за час незалежності України - понад $2,9 млрд.