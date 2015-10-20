При декомунізації назв вулиць і міст жителі не повинні йти до паспортного столу

Про це йдеться у роз'ясненні, опублікованому на сайті інституту.

"Згідно з чинним законодавством, після перейменування ніхто не повинен бігти в паспортний стіл, щоб зробити відмітку про нову адресу", - сказано в ньому.

Проте наголошується, що громадяни можуть поміняти дані про зміну місця проживання у паспорті "хіба що в тому випадку, коли тоталітарна назва в документі вас абсолютно дратує".

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Інститут національної пам'яті констатує, що такі зміни можна внести в паспорт, коли жителям буде зручно – "наприклад, по досягненні віку, коли в паспорт треба вклеїти нове фото, або при зміні місця проживання".

Крім того, організація спростовує, що через перейменування необхідно буде міняти документи про власність на нерухомість.

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"Документи власності на квартири, будинки, земельні ділянки, інше майно, в яких вказані старі назви, залишаються дійсними. Зміни в них треба буде вносити, тільки якщо власник захоче продати, подарувати або передати в спадщину свою квартиру, будинок чи інше майно. У такому разі в документах, які будуть оформлятися на нового власника, вже буде зазначено нову назву", - йдеться в повідомленні.

У той же час вносити відповідні зміни в статутні документи потрібно юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, однак ця процедура є безкоштовною.

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Також в УІНП пояснили, що не треба буде міняти техталони на автомобілі та номерні знаки.

"Власникам автомобілів нема чого хвилюватися. Перейменування вулиці не є зміною фактичного місця проживання, а тому і не є підставою для обов'язкової перереєстрації транспортного засобу та внесення змін до техпаспорт автомобіля. Його власник зможе зробити це, коли буде продавати чи дарувати авто. На вартості процедури перереєстрації це не позначиться, ніяких додаткових платежів не передбачено", - наголошують в інституті.