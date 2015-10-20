Некомпетентні чиновники Міноборони перетворюють армію в будбат - Карасьов

Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в фейсбук. На його думку, недавні експерименти військового відомства у сфері організації харчування перешкоджають появі в Україні професійної армії.

Політолог вказує на абсурдність економії коштів за рахунок залучення військових до підсобних робіт.

«Замість «цивільних» кухарів на кухню хочуть повернути солдатів. Так нібито дешевше. Ніхто не сперечається. Буде ще дешевше, якщо солдати почнуть не тільки самі чистити картоплю, але і її вирощувати. А ще військові можуть шити собі обмундирування і запасати дрова для опалення казарм. У мене запитання до міністра оборони – ми будуємо боєздатну або найдешевшу в світі армію? До подій у Криму й на Донбасі армія і справді сприймалася як щось, що навряд чи коли-небудь стане в нагоді, і на чому можна і потрібно економити. Але тепер?» - пише Карасьов.

За його словами, авантюрні дії Міноборони суперечать заявленому президентом курсу на рух до стандартів НАТО.

«Невже в оборонному відомстві не розуміють, що наряди на кухню провокують моральне розкладання армії, знижують мотивацію йти на службу у молодих хлопців. Глава держави робить заяви про необхідність відповідати стандартам НАТО – чиновники перетворюють армію в якусь подобу стройбату з усіма витікаючими наслідками», - зазначає Вадим Карасьов.

На думку політолога, скандал, пов'язаний з харчуванням військових, ставить під питання компетентність людей, що очолюють міністерство.

Як повідомлялося, раніше народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявив, що експеримент, що проводиться Міноборони по поверненню у військові частини нарядів по кухні, негативно позначиться на професіоналізм українських солдатів, а передача військовим частинам функцій продовольчого забезпечення суперечить курсу на стандарти НАТО.