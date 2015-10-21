У топ-50 вузів Центральної і Східної Європи увійшли два українських

Рейтинг складений британською компанією Quacquarelli Symonds, передає "ЄвроПравда". Українські вузи зайняли 48--е і 39-е місця відповідно.

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На першому місці - Московський державний університет ім. Ломоносова.

Слід зазначити, що в перелік з 150 вузів потрапили ще кілька українських закладів: харківський Національний університет ім. Каразіна (55), Сумський державний університет (89), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (93), Національний університет "Львівська політехніка" (96), Донецький національний університет (98).

Усього були проаналізовані дані 500 вузів. Загальний бал обчислювався на 30% з оцінки наукової репутації закладу, 20% - репутацію серед роботодавців, 15% - співвідношення професорсько-викладацького складу, 10% - співвідношення робіт, написаних на кожному факультеті, 10% - індексу цитованості в мережі, 5% - наукових знань викладацького складу, 5% - цитованості праць і по 2,5% - кількості іноземних факультетів та студентів.