У Харкові затримано прикордонників, що переправляли нелегалів (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатором каналу виявився один з керівників середньої ланки Харківського прикордонного загону. Через свої зв’язки серед іноземців в Україні та Росії він отримував замовлення на переправлення нелегалів до України.

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Після прибуття нелегальних мігрантів до міжнародного пункту пропуску "Харків-пасажирський" інші члени групи забезпечували безперешкодне проходження паспортного контролю та перетин державного кордону. Відомості про в’їзд іноземців в Україну прикордонники не вносили до автоматизованих баз даних. У міграційних картках та паспортах мігрантів вони ставили підроблені дата-штампи, які свідчили про легальність їхнього перебування в Україні.

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Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 332 та ст. 368 Кримінального кодексу України.За кожного мігранта прикордонники отримували від 200 до 400 доларів США. Співробітники спецслужби затримали посадовців під час переправлення в Україну двох іноземців, в’їзд яким заборонено.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх фактів незаконного переправлення в Україну нелегальних мігрантів.