Гуманітарна блокада Донбасу: бойовики заборонили 800 фурам ввезення гумдопомоги від ООН
Щонайменше 800 вантажівок ООН з гуманітарною допомогою для Донбасу не можуть проїхати на територію самопроголошених "ДНР" й "ЛНР".
Про це повідомляє «Коммерсантъ».
Представник ОБСЄ в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні Мартін Сайдік пояснив, що вже протягом місяця діє заборона на діяльність організацій ООН на території "ДНР" й "ЛНР". Влада так званих республік пояснює таку міру неправильно оформленими документами, які були представлені структурами ООН.
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«Підготовлено 16 тис. тонн гуманітарної допомоги - це близько 800 вантажівок, але доставка не може бути здійснена. Мова йде не тільки про продовольства, там і будматеріали, і інші вантажі, необхідні для відновлення інфраструктури регіону», - розповів Мартін Сайдік.
Сайдік заявив, що влада "республік" зобов'язала всі організації, які доставляють гуманітарну допомогу, подати заяву та отримати акредитацію в Донецьку і Луганську. Організації, які не зробили це, з 25 вересня позбавлені допуску на територію "ДНР" й "ЛНР".
Зазначимо, що Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.
У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».
У той же час бойовики не пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з України.