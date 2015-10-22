Гуманітарна блокада Донбасу: бойовики заборонили 800 фурам ввезення гумдопомоги від ООН

Про це повідомляє «Коммерсантъ».

Представник ОБСЄ в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні Мартін Сайдік пояснив, що вже протягом місяця діє заборона на діяльність організацій ООН на території "ДНР" й "ЛНР". Влада так званих республік пояснює таку міру неправильно оформленими документами, які були представлені структурами ООН.

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«Підготовлено 16 тис. тонн гуманітарної допомоги - це близько 800 вантажівок, але доставка не може бути здійснена. Мова йде не тільки про продовольства, там і будматеріали, і інші вантажі, необхідні для відновлення інфраструктури регіону», - розповів Мартін Сайдік.

Сайдік заявив, що влада "республік" зобов'язала всі організації, які доставляють гуманітарну допомогу, подати заяву та отримати акредитацію в Донецьку і Луганську. Організації, які не зробили це, з 25 вересня позбавлені допуску на територію "ДНР" й "ЛНР".