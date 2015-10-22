У Одеській області поховали прикордонника, який загинув у "Довжанському котлі"

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби, 21 жовтня в селі Молога провели в останню путь військовослужбовця Держприкордонслужби, учасника АТО сержанта Олега Кислицького.

Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, бойові товариші, односельці, учні школи, яку закінчив Кислицький.

Поховали героя на селищному кладовищі, поряд з його дідусем і бабусею.

Як зазначили у відомстві, з 2002 по 2006 рік Кислицький проходив службу в лавах Збройних сил України, брав участь у миротворчих операціях за межами України. З 2006 року служив у Білгород-Дністровському прикордонному загоні.

«Сьогодні сержанту Олегу Кислицькому було б 32 роки. Така людина заслуговував довге і щасливе життя. Проте доля розпорядилася інакше», - зазначили в управлінні.

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У серпні 2014 року прикордонник разом зі своїми бойовими побратимами здійснював прорив з «Довжанського котла», звідки не повернувся. Довгий час його вважали зниклим без вісті. Рідні та близькі, товариші по службі, керівництво Держприкордонслужби та Білгород-Дністровського загону, волонтерські організації не припиняли його пошуки.

«Минулого тижня ми отримали трагічну звістку - Олега більше немає», - сказали в управлінні.