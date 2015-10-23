СБУ затримала терориста з "управління спецоперацій генпрокуратури ДНР"

Інформацію про це УНІАН підтвердили в УСБУ в Запорізькій області.

"Дійсно, співробітниками УСБУ в Запорізькій області затримано жителя Запоріжжя, який в березні-квітні 2014 року активно брав участь у так званих "антимайданах" біля будівлі Запорізької ОДА та мерії Запоріжжя, після чого виїхав на тимчасово окуповану територію. У так званої "ДНР" він після проходження спецпідготовки з техніки стрільби з різних видів зброї і основам диверсійної справи був зарахований в так зване "Управління спецоперацій генпрокуратури ДНР". Проходив в ньому "службу" протягом року – до 30 серпня 2015 р., після чого самовільно покинув цей підрозділ і виїхав за межі тимчасово окупованій території", - повідомили в УСБУ.

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За даними відомства, прибувши на територію Запорізької області, член незаконного військового формування "ДНР" близько півтора місяців переховувався від правоохоронних органів, але 22 жовтня був затриманий співробітниками УСБУ в Запорізькій області.

У зловмисника вилучено ряд речових доказів його участі у військових діях проти українських силовиків, зокрема, в планшеті виявлено відеозаписи стрільби з гранатомета, кулемета та іншої зброї в житловій зоні міст на території Донецької області.

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Зараз затриманий перебуває під вартою. Його дії кваліфіковані, як скоєння злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення або участь у терористичній організації або в терористичній групі).