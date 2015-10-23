В ніч на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час

Як йдеться у відповідному повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку, 25 жовтня 2015 року о 4 годині за київським часом скасовується літній час із переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Таким чином на всій території України скасовується літній час, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".