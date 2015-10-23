В Одесі відкрили пам'ятник Дарту Вейдеру із Wi-Fi, перероблений з монумента Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник розташований на території колишнього заводу «Пресмаш», де наразі функціонують різні невеликі підприємства.

На урочистій церемонії були присутні персонажі «Зоряних воєн», серед яких - сам Дарт Вейдер і мандрівник із племені вукі Чубакка, який приїхав на «зоряному» автомобілі.

Автор пам'ятника - відомий одеський художник Олександр Мілов, який також є автором композиції «Любов», яка цього року справила фурор на фестивалі Burning Man (США).

Сам Мілов пояснив УНІАН: «Коли з'явилася проблема зі знесенням пам'ятників радянського періоду, до мене звернулися з пропозицією не зносити Леніна, який стоїть тут з дня заснування «Пресмашу», а засунути його в Дарта Вейдера. Мені здалося, що це – цікава концепція, яка може спрацювати двояко». По-перше, на його думку, це - смішний символ американської масової культури, який на сьогоднішній день виявився більш життєздатним, ніж радянська ідея, - «просто одна іншу з'їла». По-друге, якщо раптом історія здійснить фантастичний поворот і повернеться іншим боком, то збережеться щось всередині. Хто виявиться адекватніший до того часу, той і стоятиме.

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Як розповів художник, фахівці провели ретельні виміри, зробили розрахунки, ескізи й виготовили потрібні форми, повторивши один до одного позу Леніна, якого попередньо зміцнили спеціальним складом, а потім одягли в «космічні» накладки.

Працювали над проектом два скульптори й багато технарів. Загалом, виготовлення й встановлення зайняли 2 місяці. Матеріал, яким покрито пам'ятник вождю пролетаріату, являє собою титановий сплав, що застосовується під час робіт у відкритому космосі.

«Матеріал доставили з планети Татуїн (фантастична планета з кіноепопеї «Зоряні війни» - УНІАН). Доставили просто в руки з анналів «Зоряних воєн». Це дуже дивна композиція», - жартує Мілов.

Статуя Дарта Вейдера (раніше Леніна) у висоту перевищує 5 метрів (у тому числі, 2,5 метра – постамент). У його голові-шоломі встановлено роутер, що роздає безкоштовний Wi-Fi.

Довідка УНІАН. Олександр Мілов – автор багатьох оригінальних проектів, серед яких - «Любов», що підкорив у 2015 році знаменитий американський арт-фестиваль Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада).