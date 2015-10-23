Поїзд "Київ-Івано-Франківськ" наїхав на автомобіль, є постраждалі (фото)

Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.

"В селі Клузеве Тисменицького району на залізничному переїзді потяг "Київ -Івано-Франківськ наїхав на легковий автомобіль. Водій автомобіля та його пасажирка госпіталізовані", - зазначили у відомстві.

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Трагедія сталася близько 10:00. Стан постраждалих - середньої тяжкості. Затримка поїзда становила 9 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Франції відбулося найбільше за останні 33 роки ДТП.