Поїзд "Київ-Івано-Франківськ" наїхав на автомобіль, є постраждалі (фото)
14:49, 23 жовтня 2015Суспільство
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У п'ятницю, 23 жовтня, поблизу Івано-Франківська поїзд "Київ-Івано-Франківськ" наїхав на легковий автомобіль.
Фото: ДСНС
Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.
"В селі Клузеве Тисменицького району на залізничному переїзді потяг "Київ -Івано-Франківськ наїхав на легковий автомобіль. Водій автомобіля та його пасажирка госпіталізовані", - зазначили у відомстві.
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Трагедія сталася близько 10:00. Стан постраждалих - середньої тяжкості. Затримка поїзда становила 9 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Франції відбулося найбільше за останні 33 роки ДТП.
Фото: ДСНС
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