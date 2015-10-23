У МВС пояснили, чому командира "Беркута" Антонова повернули на роботу

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє "112 Україна".

"Проти нього насправді відкрито кримінальне провадження, він є фігурантом разом з кількома іншими своїми колегами. Це провадження стосується якраз справ на Майдані грудня-лютого минулого року. Зараз, наскільки мені відома інформація, він звільнений від своєї посади, але там є певна колізія. У травні він проходив службу в АТО, закон про очищення органів влади вийшов у вересні, і, відповідно, цей закон передбачає, що ті люди, які є учасниками АТО, вони вважаються такими, що пройшли ту люстрацію", - сказав Варченко.

Він заявив, що Антонов відсторонений від виконання обов'язків керівника підрозділу. Рішення про його подальшу службу винесе суд.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що командир роти спецназу підрозділу "Беркут" Євген Антонов, який став відомим після розгону силовиками активістів Майдану в ніч на 30 листопада 2013 р., досі працює на своїй посаді. Як виявилося, суд дозволив Антонову повернутися до роботи.

Зазначимо, що раніше ГПУ затримала екс-командира підрозділу "Беркут", підозрюваного у скоєнні злочинів проти учасників Євромайдану.