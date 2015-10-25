Романа Лубківського поховають 26 жовтня у Львові

Відомого українського письменника і громадського діяча Романа Лубківського поховають у понеділок, 26 жовтня на Личаківському цвинтарі Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

25 жовтня у Соборі святого Юра відбудеться заупокійна Архиєрейська літургія та прощання.

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Як повідомляв УНІАН, Лубківський помер 23 жовтня у віці 74 років.

Письменник народився 10 серпня 1941 року в селі Острівець Тернопільської області. Закінчив філологічний факультет Львівського Національного університету ім. І. Франка. Працював заступником головного редактора літературного журналу "Жовтень". Був одним із засновників Народного Руху України, народний депутат України першого скликання. У 1990-х був послом України в Чехії та Словаччині. Також Лубківський - лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.