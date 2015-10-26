Школярі разом з військовими висадили "Алею Відродження" у Соледарі (фото)

Військові, дислоковані в Соледарі, ініціювали акцію «Висади «Алею Відродження», на яку відгукнулася місцева міська рада, педагогічний та учнівський колектив Соледарської загальноосвітньої школи №13 і представники громадськості, передає сайт міста Артемівська.

У суботу, 24 жовтня учасники акції зібралися разом, щоб зробити місто красивішим і висадити саджанці дерев. В акції взяли участь мер міста Юрій Товстокоренко, адміністрація, учні та вчителі школи №13, а також військовослужбовці, які подарували громаді молоді дерева як символ відродження, світу і нового життя.

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З великою вдячністю представники громадськості взяли подарунок від українських вояків і з ентузіазмом взяли участь у їх висадці. Школярі допомагали військовим, спілкувалися, фотографувалися з ними, ділилися враженнями та емоціями. Захисники розповідали учням про свої сім'ї, військовий побут і рідні міста. На закінчення військові запросили учнів до себе в гості і побажали всім миру та злагоди, а місто отримало в пам'ять про цю акцію зустрічі нову алею.