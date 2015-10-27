Учасники блокади Криму заявили про затримання сепаратиста

Про це повідомив один із учасників блокади, представник батальйону «Азов», передає Крим.Реалії.

Співрозмовник Крим.Реалії розповів, що Паньків раніше був військовослужбовцем української армії, однак після анексії Криму «воював за «ДНР». Затриманий Паньків при спробі проїхати в Крим на автобусі.

Бійці «Азова» передали затриманого представникам СБУ, які відвезли його, імовірно, в Херсон.

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У Головному управлінні МВС України в Херсонській області виданню підтвердили факт затримання, проте не стали розкривати подробиці, відзначивши, що затриманого кримчанина відвезли представники Служби безпеки України.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами координатора блокади Криму Ленура Іслямова, активісти мають намір продовжувати енергетичну блокаду окупованого півострова, поки Крим не буде повністю відключений від електроенергії.