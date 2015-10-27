Секретна зброя для перемоги: волонтери мобілізують творчі війська

Про це пише засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега на сторінці руху в Facebook.

"Півроку тому ми змогли запустити масштабну рекламну кампанію "Армії потрібні очі". Вона покрила собою Інтернет, радіо, зовнішню рекламу та телевізор. Все це на правах соціальної реклами - тобто абсолютно безкоштовно. Багато хто хоче крутити свою "соціалку" по телеку. Але нам вірять і дають таку можливість. При наявності якісного матеріалу ми могли б міняти банерну програму раз на 2 тижні, зовнішню рекламу - раз на 1,5 місяці, ролик по телевізору - раз на квартал. Завдання полягає в тому, що така реклама повинна досягати своєї мети - міняти свідомість людей і підтримувати наші нові проекти. Для цього потрібні люди творчих професій. Скажу відразу, що у них не буде ніяких зарплат. Йдеться чисто про волонтерство у вільний час", - повідомляє волонтер.

Як зазначається наразі проекту потрібні: Копірайтери - ті, хто здатен генерувати яскраві ідеї, а потім оформляти їх в ємні і чіпкі тексти.

Дизайнери/арт-директори - ті, хто здатен генерувати яскраві ідеї, а потім оформляти їх у якісні, "що говорять" зображення.

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Флешери - нам обов'язково знадобляться банери, які самі себе не зроблять.

Проектні менеджери - для координації творчих людей знадобляться сталеві нерви і знання однієї з програм по організації дистанційного праці.

Відео-продакшн: ми будемо вдячні, якщо Ви зможете допомогти організувати для нас знімальний процес і реалізувати сценарії ТБ-роликів.

Звукозапісивающая студія/диктори/композитори для запуску радіо роликів.

Як повідомляв УНІАН, раніше на знак протесту волонтери з Маріуполя повернули свої ордени президенту.