Синоптики розповіли, якою буде ця зима в Україні

Метеорологи прогнозують, що майбутня зима буде в межах температурної норми помірно-континентального клімату, однак холоднішою, ніж минула. У відділі кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди гідрометеорологічного НДІ НАН України чекають теплого початку зими. "У першій декаді грудня утримається температура вище норми, чекаємо до 7 градусів тепла. Але після 10 грудня очікуємо тривале похолодання (3-5 градусів морозу) до початку наступного року", - пояснила професор Вазіра Мартазінова, пише "Сьогодні".

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Однак прогнози гідрометеорологічного НДІ НАН України і Укрогидрометцентра погоди на Новий рік відрізняються: "Новий рік повинен бути морозний, з кінця грудня і до 10 січня можливі найнижчі температури: вночі місцями –10-15 градусів", - каже Вазіра Мартазінова. У свою чергу заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко зазначає, що "на Новий рік нульова температура, сніг з дощем".

В іншому синоптики сходяться і прогнозують звичну за температурою і опадами зиму. "Всі три зимових місяці виявляться близькими до норми, як за температурою, так і за опадами", - пояснює Анатолій Прокопенко. - Для грудня середня норма "за морозами" - мінус 2-4 градуси, для січня і лютого - 3-5 морозу, за опадами всі місяці в межах 20 мм". "Далі (після 10 січня - ред.) температура відновиться і піде вище норми на 3-4 градуси. Тобто лютий очікується м'яким і з незначними опадами", - сказала Вазіра Мартазінова. Проте різкі зміни не виключені.