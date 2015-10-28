На Луганщині виявили схованку боєприпасів для підриву мосту - СБУ
10:22, 28 жовтня 2015Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України виявили поблизу села Кримське Луганської області на березі Сіверського Донця схованку боєприпасів для підриву мосту.
Виявлені боєприпаси / sbu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці вилучили зі схованки 19 зарядів калібру 122 мм, два постріли до гармати Д-30, а також запал УЗРГМ-2, модернізований для моментального спрацювання.
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За висновками фахівців, виявлені боєприпаси призначені для підриву мосту чи переправи або для встановлення потужної розтяжки (фугаса).
Зазначається, що тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованки.
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