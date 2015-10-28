Сучасні захисники України гідні слави дідів і прадідів - Порошенко
Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників із 71-ю річницею звільнення української землі від нацистів.
Про це йдеться у зверненні глави держави до громадян.
«Сьогодні ми відзначаємо 71-шу річницю звільнення України від нацистів, вшановуємо пам’ять полеглих, вклоняємось воїнам-визволителям, усім, хто зробив свій внесок у перемогу в Другій світовій війні.
Ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужністю наших ветеранів, які у ті буремні роки звільнили від окупантів рідну землю та багато європейських країн, а згодом у надзвичайно важких умовах відбудували зруйновані міста та села, відродили економічний потенціал, плекали наше мирне майбутнє», - наголосив президент.
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Він відзначив, що саме на українській землі у роки Другої світової війни визначалася подальша доля людства — тут відбулися одні з наймасштабніших та найбільш кровопролитних битв із ворогом.
«Неоціненним є внесок українців у спільну перемогу народів Європи над нацизмом», - підкреслив Порошенко.
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При цьому президент зауважив, що і сьогодні у зв’язку з агресією РФ українці змушені відстоювати не лише свою землю, а й європейські країни.
«На жаль, уже у XXI столітті, після семи десятиліть по закінченню найбільшого в історії людства військового конфлікту, через агресію Російської Федерації та підконтрольних їй терористичних формувань українці зі зброєю в руках захищають суверенітет та територіальну цілісність не лише своєї держави, а й спокій народів усієї Європи.
Сучасні захисники України виявились гідними слави своїх дідів та прадідів, а тому я твердо вірю у нашу перемогу», - заявив президент.