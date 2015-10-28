Велика ДТП у Тверській області: загинула українська сім'я (фото, відео)
У Тверській області Російської Федерації загинула сім'я українців внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою.
Про це повідомляє місцеве видання Tvernews.
Зазначено, що всі пасажири автомобіля загинули. Це була родина з України, тимчасово зареєстрована у Санкт-Петербурзі.
Жінка-водій, керуючи автомобілем Chevrolet Lacetti, рухаючись в напрямку Москви з невстановленої причини виїхала на зустрічну смугу. Там вона скоїла зіткнення з вантажним автомобілем Hyundai під керуванням 36-річного водія.
Повідомляється, що внаслідок ДТП всі, хто їхав у Chevrolet від отриманих травм померли: 33-річна жінка-водій, 37-річний чоловік-пасажир, який перебував на передньому сидінні (був пристебнутий ременем безпеки), від отриманих травм помер на місці ДТП, також 12-річна дівчинка-пасажир.
"5-річна дівчинка-пасажир Chevrolet у вкрай важкому стані була доставлена в лікарню, але через кілька годин вона померла на операційному столі", - зазначає видання.
Водій автомобіля Hyundai з отриманими травмами доставлений у медичний заклад, після надання медичної допомоги відпущений.