Велика ДТП у Тверській області: загинула українська сім'я (фото, відео)

Про це повідомляє місцеве видання Tvernews.

Зазначено, що всі пасажири автомобіля загинули. Це була родина з України, тимчасово зареєстрована у Санкт-Петербурзі.

Жінка-водій, керуючи автомобілем Chevrolet Lacetti, рухаючись в напрямку Москви з невстановленої причини виїхала на зустрічну смугу. Там вона скоїла зіткнення з вантажним автомобілем Hyundai під керуванням 36-річного водія.

Повідомляється, що внаслідок ДТП всі, хто їхав у Chevrolet від отриманих травм померли: 33-річна жінка-водій, 37-річний чоловік-пасажир, який перебував на передньому сидінні (був пристебнутий ременем безпеки), від отриманих травм помер на місці ДТП, також 12-річна дівчинка-пасажир.

"5-річна дівчинка-пасажир Chevrolet у вкрай важкому стані була доставлена в лікарню, але через кілька годин вона померла на операційному столі", - зазначає видання.

Водій автомобіля Hyundai з отриманими травмами доставлений у медичний заклад, після надання медичної допомоги відпущений.