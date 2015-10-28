У Мар'їнці виявлено схованку з 300 гранатами (відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-центра СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки, яка була облаштована у покинутому приватному будинку, зокрема, понад 300 гранат до гранатометів АГС-17 та РПГ, три підствольні та дві ручні гранати РГД, велику кількість набоїв різного калібру.

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Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованки.