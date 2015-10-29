В Україні з офіційним візитом перебуває делегація Збройних Сил США

Як повідомляє Урядовий портал, під час протокольної зустрічі керівництва Генерального штабу Збройних Сил України з представниками ЗС США відбулося обговорення поточної ситуації в Україні та прогнози щодо її подальшого розвитку.

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«Україна неухильно виконує Мінські домовленості і домовленості, досягнуті під час Празького саміту лідерів європейських країн у «Нормандському форматі», – зазначив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник Геннадій Воробйов.

У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання безпеки, визначили подальші напрями та ефективні форми військового співробітництва, говорили про види можливої допомоги з боку США з урахуванням ситуації, що склалася на сході України.