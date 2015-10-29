Луцька міськрада зобов'язала чиновників використовувати звертання "пан" і "пані"

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Про це повідомляється на офіційному сайті міськради.

«Міська рада вирішила для всіх представників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, керівників окремих комунальних підприємств, установ та організацій міста ввести правило в службових і офіційних зверненнях до окремої людини, групи, делегації перед прізвищем або ім'ям (також у спільних зверненнях) вживати ввічливі слова «пан», «пані», «панове», - сказано в повідомленні міськради.

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За словами автора законопроекту, депутата Аскольда Пекарського, такі звернення використовуються в офіційно-діловому стилі української мови досить активно, а також вони самим фактом свого існування заперечують «улюблену аксіому радянських ідеологів про загальну і одночасному походження української, білоруської та російської мов».