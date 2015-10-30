У Сватовому тимчасово обмежено рух, відключені газ і світло

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Відключено газо - та електропостачання об'єктів міста в зоні можливого ураження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті обмежено рух.

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"Рішенням штабу для забезпечення безпеки і здоров'я громадян м. Сватового тимчасово обмежено пересування. З міста евакуйовано пацієнтів Сватівської районної лікарні, будинок та школу-інтернат. Також вивезено понад 200 мешканців міста, ще близько 500 жителів покинули територію населеного пункту на приватному автотранспорті", - повідомили в ЛГВА.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок події загинули 2 людини та 4 особи травмовано, є випадки пошкодження окремих житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

У прес-службі Міністерства оборони повідомили, що за уточненими даними, внаслідок пожежі і детонації були травмовані четверо військовослужбовців Збройних сил України, одна цивільна особа загинула і одна отримала поранення.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок з Сватове, де проживають майже 20 тисяч. населення, самостійно виїхало близько 5 тис. осіб.