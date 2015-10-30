У Троїцькій РДА уточнили, що в місто доставили не 54 постраждалих від вибухів у Сватовому, а літніх людей

Про це заявив голова Троїцької РДА Олександр Іванов, передає "112 Україна".

"У зв'язку з подіями, які відбулися в місті Сватовому Луганської області до нас були спрямовані 54 літніх людини міста Сватове. О 6 ранку вони прибули двома автобусами, ми їх розмістили в Троїцькій районній лікарні та 12 осіб розмістили в будинку-інтернаті для людей похилого віку в селі Циганівка. Люди приїхали втомлені, виснажені дорогою, ситуацією, яка сталася в місті. Надали допомогу, кваліфіковано допомогли людям зайняти свої місця. Всі розселені, всі отримали харчування, кому знадобилися медикаменти і на сьогоднішній день, в принципі, все в гарному стані люди знаходяться", - сказав він.

За словами Іванова, був доставлений один чоловік, якому знадобилося хірургічне втручання.

"Там була рана, яку відразу обробили, рана була дотична, сильного хірургічного втручання не було. Ті люди, які прибули зараз не на лікування, а перебування, вони всі знаходяться під наглядом лікарів і стан їх задовільний. Харчуванням і медикаментами всі забезпечені", - додав він.

Читайте такожУ зв'язку з вибухами у Сватовому пасажирські потяги тимчасово змінили маршрути прямування

Повідомляється також, що раніше Луганська ВЦА в Facebook повідомила, що у Троїцьке доставлено 54 постраждалих в результаті вибухів снарядів у Сватовому. Пізніше пост у соцмережі був змінений, проте ВЦА не повідомила про зміни.