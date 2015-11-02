На Прикарпатті урочисто відзначили 97-у річницю проголошення ЗУНР

Як передає кореспондент УНІАН, в Івано-Франківську представники влади та громадськості міста, політичних партій із державними прапорами зібрались біля пам’ятника Героям ЗУНР на площі перед будинком правосуддя.

Там відбулося віче з нагоди 97-ї річниці ЗУНР. До пам’ятника поклали вінки і квіти під мелодію маршу січових стрільців. На установах вивішені державні прапори. У почесній варті біля пам’ятника стояли ветерани УПА.

На вічі виступили, зокрема заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, колишній народний депутат України Руслан Марцінків та інші промовці.

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Оратори наголошували на історичній значимості Листопадового чину, на уроках поразки молодої держави. За їхніми словами, українцям необхідно позбутися так званого синдрому «гетьманства».

Завершилося віче спільним виконанням «Молитви за Україну» Миколи Лисенка – Олександра Кониського.Хор муніципального Будинку культури виконав кілька стрілецьких і повстанських пісень.

Урочистості також відбулися у всіх райцентрах Прикарпаття.

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року у Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів на теренах Австро-Угорської монархії було проголошено Західно-Українську Народну Республіку, яку очолив сотник Українського Січового Стрілецтва, вихованець Станіславівського «Пласту» Дмитро Вітовський. Упродовж майже п’яти місяців Станіславів (нині Івано-Франківськ - УНІАН) був столицею ЗУНР на чолі з президентом, доктором Євгеном Петрушевичем.