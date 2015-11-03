Нерегулярні військові формування в Україні мають бути роззброєні і розпущені - Рада Європи

Про це йдеться у доповіді комісара Ради Європи з прав людини Нілса Муйжнієкса щодо ситуації на Сході України, передає Європейська правда.

"Всі військові формування, які не були повністю інтегровані до складу регулярних збройних сил або поліції, і продовжують надалі діяти за межами регулярного командування, мають бути роззброєні та розпущені без зволікання", - йдеться у документі.

За словами комісара, лакмусовим папірцем успіху реформ у правоохоронній системі будуть здатність до боротьби з безкарністю та розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів.

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Муйжнієкс також висловив стурбованість постійними повідомленнями про випадки незаконного та свавільного утримання під вартою, катувань і жорстокого поводження, і відсутність відповідальності за такі грубі порушення прав людини на Донбасі.

"Всі винні в серйозних порушеннях прав людини на Сході України, незалежно від сторони конфлікту, мають постати перед судом", - підкреслив він.