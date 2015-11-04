Чубаров: Якщо Кабмін не почне енергетичну блокаду Криму, люди самостійно приймуть заходи

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"В останні дні у Криму прокотилися десятки обшуків, допитів. У стінах ФСБ багато місяців перебувають активісти кримськотатарського руху, члени Меджилісу Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджи. Ми, як держава, повинні захищати своїх громадян. Ми виходимо з тим, що єдиний ресурс, який зараз підживлює окупантів у Криму - це постачання електроенергії. Отже, ми виходимо з вимогою до уряду України, для того щоб припинити новий виток репресій у Криму. Найближчими днями рішенням уряду необхідно припинити постачання енергії, для того, щоб зупинити репресії проти громадян України. Якщо уряд буде тягнути з рішенням далі, люди змушені самостійно приймати заходи, для того, щоб захистити себе", - заявив він під час виступу в Раді.

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Він нагадав, що блокада Криму триває вже 46 днів. За його словами, учасникам акції вдалося повністю припинити величезний контрабандний канал постачання товарів на окуповану територію.

"Завдяки учасникам громадської блокади Криму, нарешті, усунені причини для корупції та тіньового потоку величезних грошей на адміністративному кордоні. Учасниками блокади перекрито канал збагачення маріонеткової влади окупованого Криму. Аксьонов і його оточення втратили сотні тисяч доларів. Щотижня вони отримували прибуток на трансфери української продукції через кримський півострів на материкову Росію. Зрозуміло, що окупанти в розпачі, тому вони повернули останніми днями всі репресії проти кримських татар і проти активістів громадської блокади Криму та їх сімей", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційовану лідерами кримських татар.

Учасники «громадянської блокади» як і раніше не пропускають фури на півострів. Учасники кримськотатарського національного руху та представники добровольчих батальйонів розбили на адміністративному кордоні з боку Херсонської області наметові містечка і заявляють, що не допустять поновлення товарних поставок.