"1+1" та "Перша приватна броварня" покажуть Україну з висоти пташиного польоту

Короткі відеосюжети транслюватимуться упродовж року і завершаться до двадцять п'ятого Дня Незалежності України.

«Ми мріємо бачити Україну, яка надихає молодих розправити крила», - говорить про новий проект телеведуча «1+1» Алла Мазур.

Проект «Моя країна. Прекрасна і незалежна» покаже урбаністичні та природні пейзажі України, зняті з висоти 500 метрів і в різні пори року. Часто це будуть місця, недоступні для людських очей. Телеглядачі дізнаються вражаючі маловідомі факти про Україну, про її природні багатства, індустріальну спадщину і про людей, які живуть в країні.

«Кожен українець, яку справу він би не робив, хоче жити гідно і відчувати гордість за свою країну, за те, що ми - українці», - говорить партнер проекту, український бізнесмен Андрій Мацола, засновник та керівник компанії «Перша приватна броварня».