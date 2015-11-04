Більшість громадян 8 країн - членів ЄС вважають, що РФ була ініціатором конфлікту в Україні - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту світової політики у вересні 2015 року, представленого на презентації результатів опитування заступницею директора Інституту світової політики Катериною Зарембо.

«Більшість громадян 8 країн - членів ЄС (60%) погоджуються з тим, що в Україні відбувається збройний конфлікт, інспірований Росією. Найбільше підтримують це твердження поляки (75%), найменше так вважають французи (46%) і британці (49%)», - сказала експерт.

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Крім того, 53% опитаних вважає, що в Україні відбувається громадянська війна. Найбільше таких серед громадян Німеччини та Італії (61% та 59 відповідно).

Також опитування засвідчили, що найменше громадяни ЄС погоджуються з тим, що конфлікт на сході України, інспірований Заходом. 25% респондентів дали саме таку відповідь.

Крім того, п'ята частина жителів європейських країн, охоплених даним опитуванням, не знають, що відбувається в Україні.

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Лише третина респондентів погоджується з офіційною версією України, що в державі проводиться антитерористична операція - 33% (з них лише 8% повністю згодні з цією думкою).

Найбільш схильними вважати, що в Україні проводиться антитерористична операція є поляки (40%) та італійці (39%), найменше шведи (22%).

Водночас, поляків найбільше і серед тих, хто не погоджується з цією теорією (44%), а шведів серед тих хто не визначився щодо того, чи справді проводиться АТО (57%).

Крім того, приблизно 5 частина респондентів не змогла взагалі визначити, чим є, і чим не є протистояння на сході України.

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Якщо брати по країнах, то серед французів домінує думка, що на сході України відбувається збройний конфлікт, інспірований Росією (46%). Водночас вони менше схильні вірити в те, що в Україні відбувається громадянська війна (42%), або війна з Росією (38%).

Серед британців 49% опитаних вважають, що в Україні відбувається збройний конфлікт, інспірований Росією. Проте досить великою є кількість британців, які вважають, що в Україні відбувається громадянська війна (42%).

Серед усіх опитаних мешканців ЄС, хто вважає, що в Україні відбувається громадянська війна, найбільше німців (61%). Ідея, що конфлікт в Україні, інспірований Заходом, не набула великої підтримки серед німців - лише 25%.

Серед італійців найбільше тих, хто переконаний, що в Україні - громадянська війна (59%). Трохи менше респондентів думають, що це війна з Росією (58%), і ще менше респондентів погоджуються з тим, що на сході України точиться збройний конфлікт, інспірований Росією (54%).

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У порівнянні з мешканцями інших 7 країні - членів ЄС в Італії найбільший відсоток тих, хто вважає, що протистояння на Донбасі було інспіроване Заходом (31%). Водночас, майже половина італійців (46%) не погоджуються з цією тезою.

Іспанці найбільше погоджуються з тим, що протистояння на Донбасі - це збройний конфлікт, інспірований Росією (62%). На другому місці опинився варіант, що це війна з Росією (59%), на третьому - громадянська війна (56%).

Порівняно з мешканцями інших країн серед поляків найвищий відсоток тих, хто вважає, що в Україні відбувається збройний конфлікт, інспірований Росією (75%) та війна з Росією (64%).

Водночас, більше половини мешканців Польщі (55%) вважає, що в Україні відбувається громадянська війна. Крім того, в Польщі найбільше й тих, хто вважає, що Україна проводить антитерористичну операцію (40%). Однак приблизно стільки ж поляків (44%) не погоджуються з цією думкою.

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Опитування також засвідчило, що більшість нідерландців погоджуються, що збройний конфлікт на сході України, інспірований Росією (65%). Досить багато респондентів вважають, що в Україні відбувається війна з Росією (59%), приблизно стільки ж вважає, що це громадянська війна (58%).

В порівняні з мешканцями інших 7 членів ЄС у Швеції найменше прибічників твердження, що конфлікт в Україні, інспірований Заходом - лише 14%. 65% шведів вважають, що збройний конфлікт на сході України, інспірований Росією. Менше респондентів вважають, що це війна з Росією (58%), ще менше, що в Україні відбувається громадянська війна (47%).