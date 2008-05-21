Чого бракує Україні, щоб бути морською державою?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави».

Текст документу від 20 травня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як зазначається в рішенні РНБО, розглянувши комплекс проблем, пов`язаних із розвитком України як морської держави, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність загрозливих явищ та системних недоліків у цій сфері.

Унаслідок практичної втрати основного потенціалу вітчизняного морського флоту стан морських перевезень не відповідає потребам економіки України.

Вітчизняне суднобудування зорієнтовано в основному на виконання експортних замовлень, у той час як забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та загонів Морської охорони Державної прикордонної служби України сучасними кораблями залишається недостатнім, а наявні кораблі флоту виходять з експлуатації без відповідної заміни. Діюча система добору та підготовки кадрів не забезпечує оновлення складу робітників основних суднобудівних спеціальностей.

Майже третина причального фронту перебуває у незадовільному технічному стані, що обмежує потенційні можливості вітчизняних портів. За відсутності належного державного фінансування та недостатніх інвестицій портове господарство не встигає за потребами у обробленні вітчизняних та транзитних вантажів.

Система забезпечення безпеки мореплавства є морально і фізично застарілою. Забезпечення сучасного контролю за навігаційною обстановкою та надання своєчасної допомоги вітчизняним та іноземним плавзасобам у надзвичайних ситуаціях унеможливлюється відсутністю в України власної інтегрованої супутникової системи зв`язку.

Сили й засоби рятування на водах розпорошені між відомствами, діяльність яких не узгоджена.

Відсутня державна стратегія щодо освоєння вуглеводневого потенціалу морського шельфу, не приділяється достатньої уваги розвитку морського туризму.

З огляду на загрозливу ситуацію, що склалася у морегосподарському комплексі, а також ураховуючи, що критичний стан основних виробничих фондів провідних галузей промисловості, до яких належить, зокрема, суднобудування, відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки і оборони України» віднесено до основних загроз національній безпеці в економічній сфері, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

визнати незадовільним і таким, що не відповідає інтересам національної безпеки, рівень використання наявного потенціалу морської галузі;

вважати недостатньою роботу Кабінету Міністрів України з формування основ морської політики України.