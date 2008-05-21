Тимошенко: якщо Ющенко буде захищати Vanco, я назву всіх засновників

Міжнародне розслідування за фактом незаконної приватизації шельфів Чорного моря триватиме не більше місяця. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі “5-го каналу”.

“Я думаю, що не більше місяця триватиме, тому що там все настільки очевидно, що багато часу для цього не потрібно”, - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ситуація навколо дій уряду, Секретаріату Президента і РНБО є результатом існування у парламенті “кулуарної коаліції”. “Якщо Президент буде дуже наполягати, щоб я цій компанії повернула ліцензію, то я вийду і публічно назву всіх засновників”, - заявила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що після скасування урядом ліцензії Vanco, почали випливати “з-за спин тих дівчат чотирьох (які вважають засновниками компанії Vanco Prickerchenska Ltd. - УНІАН) наші українські породисті олігархи, які живуть і працюють в Партії регіонів, і які спільно, в тому числі і за підтримки Президента, забрали цілий шельф Чорного моря”.

“Це не протистояння особистостей, це протистояння моралі і принципів. Афери такого масштабу не бачила жодна країна, коли цілі моря здаються на абсолютно корупційній основі, а потім ще і оголошуються як перемога України”, підкреслила прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього компанія Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

19 травня прем`єр-міністр України заявила, що ініціює міжнародне розслідування за фактом незаконної приватизації шельфів Чорного моря. Водночас голова уряду не уточнила, в які міжнародні структури уряд має намір звернутися з проханням про міжнародне розслідування. «Я звернулася в міжнародні організації, які розслідують злочини в енергетичній сфері, для того, щоб провели розслідування, як в України забрали шельфи й хотіли знищити енергетичну незалежність країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.