29 травня в Україні вперше буде проведено Міжнародний день здорового травлення.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила доктор медичних наук, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я зі спеціальності “Гастроентерологія” Наталія ХАРЧЕНКО.

Вона зазначила, що День здорового травлення буде проведено Фондом Всесвітньої гастроентерологічної організації за підтримки компанії “Данон”.

Н.ХАРЧЕНКО нагадала, що Міжнародний день здорового травлення у 2008 році відзначається у 50 країнах світу. “Це свято має привернути увагу медичної спільноти до кількості проблем порушення травлення, що невплинно зростають, та до пошуку ефективних шляхів боротьби з ними”, - зазначила вона.

За словами Н.ХАРЧЕНКО, Міжнародний день здорового травлення буде присвячений питанням профілактичної медицини. Вона зазначила, що захворювання органів травлення поширюються як у світі, так і в Україні.

Н.ХАРЧЕНКО повідомила, що, за оцінками фахівців, до 90% усіх існуючих захворювань беруть свій початок від неправильного харчування і пов’язаного з ним порушення роботи органів травлення. Серед нездорових харчових звичок, характерних для населення України, Н.ХАРЧЕНКО назвала нерегулярне харчування, харчування “на ходу”, споживання несвіжої, сумнівної якості їжі.

У свою чергу доктор медичних наук, голова Національної ради з питань охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК наголосив, що в Україні має бути розроблена політика раціонального харчування і створено Національний комітет з якості харчових продуктів, води та напоїв. “Україна - член СОТ, і якщо ми не схаменемось, то маючи такі родючі землі, ми просто прогавимо все, тому що нам кинуть дешеві продукти, як кидають неякісне м’ясо”, - сказав він.

М.ПОЛІЩУК нагадав, що на Всеукраїнському форумі “Здорова нація”, який відбувся 13 вересня минулого року, Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернув увагу на здоровий спосіб життя, зокрема, на необхідність раціонального харчування людей, оскільки воно суттєво впливає на здоров’я і тривалість життя. За словами М.ПОЛІЩУКА, за рішенням Президента була створено робочу групу, яка розробила концепцію здорового способу життя.

Він зазначив, що концепція, яка вже погоджена в усіх міністерствах, передбачає на п’ять років фінансування близько 1,5 млрд. грн. М.ПОЛІЩУК повідомив, що ця концепція має завтра розглядатися урядом. “Я думаю, що вона буде затверджена”, - сказав він.