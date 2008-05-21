В Україні можуть з`явитися ще 4 бюджетні авіакомпанії

В Україні можуть з`явитися ще чотири бюджетні (з низькою вартістю квитків) авіакомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, це станеться після появи на ринку першого низькобюджетного авіаперевізника - компанії «Візз Ейр». «Гадаю, що через певний період часи два українські компанії займуться також дешевими перевезеннями - я вже бачив заявки на нові літаки», - повідомив міністр.

За його словами, також йдуть переговори із зарубіжними компаніями, зокрема, арабською. «Моя блакитна мрія - на цьому ринку має працювати в Україні не менше п`яти компаній», - сказав міністр.

У свою чергу заступник міністра транспорту і зв`язку України, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ повідомив, що вже є наміри вийти на ринок низькобюджетних перевезень від чотирьох компаній - двох українських, однієї арабської та однієї європейської.

Зокрема, повідомив він, питання відкриття низькобюджетних рейсів на деяких напрямах розглядає «АероСвіт». За словами О.ДАВИДОВА, також на це може піти «Дніправіа». При цьому він зазначив, що є тільки заява про наміри, а не конкретні заявки. «Поки що тільки листи про наміри і прохання про зустрічі для переговорів», - сказав він.

За словами О.ДАВИДОВА, переговори вестимуться вже цього року, і українцям слід готуватися до зменшення цін на авіаринку і відповідну конкуренцію.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» - українське відділення угорської компанії Wizz Air, що є low-cost або низькобюджетним перевізником.

23 квітня Державіаадміністрація України прийняла документи «Візз Ейр Україна» на отримання сертифікату експлуатанта (дозвіл на польоти), весь процес оформлення і узгодження для отримання необхідного дозволу займе близько 2 місяців.

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» має намір стати першим low-cost-перевізником в Україні і запровадити на ринку місцевих і міжнародних комерційних авіаперевезень модель “низький тариф - малі витрати”.

«Візз Ейр Україна» має намір відкрити, як мінімум, 4 бази в Україні впродовж подальших п`яти років і розмістити на них не менш як 14 літаків, компанія використовуватиме понад 500 маршрутів з певними пунктами.

У 2009 році авіакомпанія планує перевезти більше 1 мільйона пасажирів і найняти близько 200 співробітників в Україні, а до липня 2011 року збільшити кількість пасажирів до 5 мільйонів.