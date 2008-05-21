У Донецьку обмежили вживання української мови

Донецька міськрада вирішила обмежити використання української мови у школах. За таке рішення у вівторок проголосували майже одностайно: 55 із 58-ми депутатів, присутніх на засіданні. Вони переконані, що таке рішення «вдосконалить» освітню галузь Донецька.

Обмеження поширюється не лише на школи, але й на дитсадки. Зокрема, відтепер заборонили відкривати нові україномовні дошкільні заклади та групи, а також збільшувати кількість учнів, котрі вже навчаються українською.

А в рамках програми розвитку російської мови Донецька міськрада визначила 10 «базових шкіл» із поглибленням вивчення російської мови і літератури.

На даний момент в Донецьку 34 україномовні школи і 649 класів з українською мовою навчання. У цих школах навчається 15141 школяр (це 21 відсоток від загальної кількості).

Радіо Свобода