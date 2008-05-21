Визначилися перші фіналісти Євробачення

У Бєлграді у вівторок увечері завершився перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення", повідомляє офіційний сайт конкурсу. У фінал змагання потрапили Росія, яку цього року представляє Діма Білан, а також Греція, Румунія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Ізраїль, Азербайджан, Вірменія, Польща і Норвегія.

Всього в півфіналі брали участь представники 19 держав, дев`ять переможців кваліфікації визначалися шляхом голосування телеглядачів, а ще одного учасника фіналу визначило спеціальне жюрі.

За такою ж схемою пройде другий півфінал, який відбудеться 22 травня.

Фінал "Євробачення" пройде у суботу 24 травня в Белграді. Всього в ньому візьмуть участь 25 країн, по десять переможців півфіналів і п`ять країн, що отримали право брати участь у фіналі без проходження кваліфікації, – Іспанія, Німеччина, Франція, Велика Британія і Сербія.

Згідно з даними голосування, проведеного телеканалом ВВС, найбільш серйозні шанси на перемогу мають Швеція, Україна, Швейцарія, Сербія і Росія.

Лента.ру