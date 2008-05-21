Ющенко зустрінеться з церковниками

Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках підготовки до святкування 1020-річчя хрещення Русі проведе зустріч з Предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Патріархом Філаретом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, об 11.30 Президент проведе зустріч з Предстоятелем Української автокефальної православної церкви Блаженнійшим Мефодієм.

Крім того, сьогодні о 12.30 В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з делегацією України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи.