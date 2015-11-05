Суд наклав арешт на автомобілі та об'єкти нерухомості колишніх прокурорів Криму

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Загалом арештовано 10 транспортних засобів та 25 об’єктів нерухомості, серед яких є квартири на материковій частині України, а саме у містах Київ, Херсон, Кривий Ріг.

Орієнтовна вартість арештованого майна становить близько 18 млн грн.

Нагадується, що слідчими Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження щодо вчинення колишніми працівниками прокуратури Автономної Республіки Крим злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Зокрема встановлено, що ці працівники прокуратури всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу працівника прокуратури України, після анексії Російською Федерацією півострова Крим перейшли на службу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим та виконують вказівки і розпорядження так званих керівників зазначеної прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, встановлено, що 145 працівників прокуратури АРК всупереч вимогам законодавства України перейшли на службу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим та виконують вказівки і розпорядження так званих керівників зазначеної прокуратури.

Крім того, раніше в рамках розслідування провадження проти екс-прокурорів було заарештовано 43 автомобілі, а також 27 об’єктів нерухомості на материковій частині України.

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18 серпня 2015 року 145 колишніх працівників прокуратури АР Крим, підозрюваних у державній зраді після анексії автономії Росією, було оголошено у розшук.