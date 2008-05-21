Керуючого справами Академії наук вбили через майно?
10:27, 21 травня 2008Суспільство
2786 0
Версія міліції
У столичній міліції вважають основною причиною вчорашнього вбивства у центрі Києва керуючого справами Національної академії наук України Валерія Арсенюка його професійну діяльність.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.
За інформацією ЦГЗ, вбитий був відповідальним за майно академії. "Там дуже багато майна, це, практично, держава у державі", - зауважили в столичній міліції.
Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).
Як повідомляв УНІАН, В.Арсенюка було вбито 20 травня близько 19.00 у Києві, на вул. Антоновича, 4/6, пострілом у голову з вогнепальної зброї.
[ назад ]
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter