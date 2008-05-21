Керуючого справами Академії наук вбили через майно?

У столичній міліції вважають основною причиною вчорашнього вбивства у центрі Києва керуючого справами Національної академії наук України Валерія Арсенюка його професійну діяльність.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

За інформацією ЦГЗ, вбитий був відповідальним за майно академії. "Там дуже багато майна, це, практично, держава у державі", - зауважили в столичній міліції.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, В.Арсенюка було вбито 20 травня близько 19.00 у Києві, на вул. Антоновича, 4/6, пострілом у голову з вогнепальної зброї.

[ назад ]