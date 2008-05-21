У Феодосії чоловік хотів підпалити себе і віце-мера міста

У Феодосії (Крим) чоловік намагався підпалити себе і віце-мера міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався напередодні.

На другому поверсі будівлі виконкому Феодосії, в кабінеті заступника міського голови, чоловік (1966 р.н.) за допомогою запалювальної рідини здійснив спробу підпалу себе і господаря кабінету.

Рятувальники, які прибули на місце події, запобігли спробі самоспалення.

Міліціонери затримали чоловіка і доставили його в ізолятор для проведення слідчих заходів.

На місці події співробітниками СБУ, прокуратури і міліції проводяться слідчі заходи.