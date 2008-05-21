У Феодосії чоловік хотів підпалити себе і віце-мера міста
10:42, 21 травня 2008Суспільство
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Проводяться слідчі заходи
У Феодосії (Крим) чоловік намагався підпалити себе і віце-мера міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався напередодні.
На другому поверсі будівлі виконкому Феодосії, в кабінеті заступника міського голови, чоловік (1966 р.н.) за допомогою запалювальної рідини здійснив спробу підпалу себе і господаря кабінету.
Рятувальники, які прибули на місце події, запобігли спробі самоспалення.
Міліціонери затримали чоловіка і доставили його в ізолятор для проведення слідчих заходів.
На місці події співробітниками СБУ, прокуратури і міліції проводяться слідчі заходи.
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