ВР ухвалила закон про зовнішню трудову міграцію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 304 народних депутата.

Закон, який входить до пакету рішень, які стосуються зобов'язань України щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції і соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їх сімей.

Визначається, що зовнішня трудова міграція - це переміщення громадян України, пов'язане з перетинанням державного кордону України з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування.

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Дія закону поширюється на трудових мігрантів, які працюють на підставі трудового договору (контракту), самостійно забезпечують себе роботою, надають оплачувані послуги (виконують роботи), здійснюють іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством держави перебування; а також на членів сімей трудових мігрантів.

Документом встановлюється, що державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції стосується, зокрема, здійснення ефективного державного регулювання зовнішньої трудової міграції; забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів та членів їх сімей; здійснення співпраці з державними органами іноземних держав, міжнародними і громадськими об'єднаннями, зацікавленими у вирішенні питань зовнішньої трудової міграції.

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Крім того, мова йде про здійснення заходів щодо попередження незаконної зовнішньої трудової міграції; створення умов для повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів та членів їх сімей, а також сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб трудових мігрантів і членів їх сімей.

Відповідно до закону, формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції в межах своїх повноважень забезпечують Кабінет міністрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

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Серед іншого, законом встановлюється, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури і мистецтва, державної мовної політики, забезпечує здійснення заходів, спрямованих на популяризацію національно-культурних надбань українського народу за межами України.

Законом визначено, що працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися: органами виконавчої влади згідно з укладеними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону; трудовим мігрантом самостійно.

У разі працевлаштування органами виконавчої влади згідно з укладеними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, або суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, трудовому мігранту перед від'їздом в державу перебування стороною, яка сприяє працевлаштуванню, представляється проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.

Закон вступає в силу з 1 січня 2016 року.