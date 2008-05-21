Помер виконавець ролі Савви у фільмі "Покровские ворота" (фото)

На 74 році життя помер народний артист Росії Віктор Борцов, виконавець ролі Савви Ігнатовича у фільмі "Покровские ворота".

Борцов помер вдома після тривалої хвороби, передає Бі-бі-сі.

"Останніми роками Віктор Андрійович важко хворів, але всі ми вірили, сподівалися і чекали, що чудовий майстер повернеться до нас, - сказали колеги артиста по Малому театру. - На жаль, дива не сталося. Ми глибоко тужимо за непоправною втратою".

Віктор Борцов народився в Оренбурзі в 1934 році, закінчив Театральне училище ім. Щепкіна і майже півстоліття пропрацював у Малому театрі.

Борцов також зіграв більше 45 ролей в кіно. Серед фільмів з його участю - "Песнь о Кольцове", "И снова Анискин", "Вокзал для двох", "Вокзал для двоих", "Гардемарины, вперед!", "Хождение по мукам". Але народну любов йому принесла роль Савви Ігнатовича в легендарному фільмі Михайла Казакова "Покровские ворота".

Прощання з Віктором Борцовим відбудеться в Москві, в приміщенні Малого театру 23 травня.