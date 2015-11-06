Скандального кума Табачника Луцького поновили на посаді проректора НАУ (документ)

Відповідний наказ від 5 листопада був опублікований на сайті вузу у п'ятницю. Максиму Луцькому встановили посадовий оклад у розмірі 4191 грн на місяць з доплатою 25% за науковий ступінь, 33% – за вчене звання, передає "Українська правда".

Як відомо Рімвідас Хращевський звільнив Максима Луцького, а також низку інших посадових осіб НАУ 20 серпня – у день власного призначення на посаду виконуючого обов'язки ректора.

Тоді у наказі про звільнення йшлося, що Максим Луцький і інші особи були призначені на свої посади "із перевищенням службових повноважень без погодження Вченої ради НАУ, всупереч Статуту, та перебували на них всупереч нормам чинного законодавства України", а зарплати їм були встановлені з порушенням процедур, що завдало збитки бюджету.

Як відомо, у 2006 році Максима Луцького було обрано у Верховну Раду від "Блоку Юлії Тимошенко", однак того ж року він перейшов до регіоналів.

У 2010 році він повторно обрався в Раду, наступного року ставши головою комітету з питань науки і освіти. Там він був одним з найвідоміших соратників тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника. Але у 2012 році Максим Луцький програв на виборах до Верховної Ради БЮТівцю Дмитру Андрієвському.

У березні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович призначив Максима Луцького на посаду голови Солом'янської райдержадміністрації.

У червні 2014 року він став проректором НАУ, а у жовтні у цьому вузі агітував за свого колишнього суперника Андрієвського вже як за кандидата у Раду від БПП. Правда, пізніше Андрієвський стверджував, що це не було агітацією.