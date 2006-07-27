Москаль радить кримському спікеру ”фільтрувати базар”

Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що голові Верховної Ради АРК Анатолію ГРИЦЕНКУ не пристало застосовувати неетичні форми ведення політичної боротьби.

Про це він сказав, коментуючи ряд висловлювань кримського спікера на свою адресу, повідомила УНІАН радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

"Постійний Представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ жалкує, що деякі висловлювання голови Верховної РАДИ АРК Анатолія ГРИЦЕНКА скочуються до рівня Нестора ШУФРИЧА", - сказала Л.МОХОВА.

На думку постпреда Президента, висловлювання А.ГРИЦЕНКА на адресу Г.МОСКАЛЯ, на кшталт "професійний провокатор", "марення, яке лунає з вуст Представника" і "такі верстви населення, до яких потрібно ставитись поблажливо", не є етичними і не повинні "лунати з вуст таких керівників", як кримський спікер. "Коли з вуст керівника йдуть такі висловлювання, то представник глави держави розцінює їх, як відсутність аргументів і професійної підготовки для спілкування", - зазначає Л.МОХОВА.

В зв`язку з цим Г.МОСКАЛЬ радить А.ГРИЦЕНКУ "взяти на озброєння вислів його нинішніх донецьких товаришів": "Базар треба фільтрувати".

Як повідомляв УНІАН, вчора кримський спікер А.ГРИЦЕНКО заявив: "Чесно кажучи, іноді марення, яке лунає з вуст Постійного представника Президента, не хочеться коментувати. Є такі верстви населення, до яких потрібно ставитись поблажливо". А на сьогоднішній прес-конференції А.ГРИЦЕНКО назвав представника глави держави «професійним провокатором».