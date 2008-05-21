Прогноз погоди на 22 - 26 травня

Завтра в Україні збережеться тепла погода, похолодає лише у західних областях.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 22 травня у західних областях хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, місцями сильні дощі, грози, град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°, у південній частині та східних областях місцями 30°, на узбережжі морів 20-25°.

23-24 травня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, 23 травня у західній частині, 24 травня в Україні, крім західних областей та крайнього півдня, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, 24 травня у західних областях 8-13°; вдень 19-24°, у західній частині 13-18°, у східних областях, в Криму та Приазов`ї 24-29°.

25-26 травня в Україні переважно без опадів, лише 25 травня на півночі Лівобережжя, 26 травня у західних, а вдень і у північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. Зниження температури у західних та північних областях вночі до 5-10°, вдень до 11-17°; на решті території вночі до 8-14°, вдень до 19-25°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

23-24 травня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, 24 травня місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

25-26 травня переважно без опадів, лише вдень 26 травня короткочасні дощі, місцями грози. Зниження температури вночі до 5-10°, вдень до 11-17°.