Кабмін затвердив нові зразки акцизних марок для алкоголю і цигарок

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив нові зразки марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного і імпортного виробництва і встановив на них ціну.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, ціна акцизних марок, які почнуть використовувати з 1 липня, становитиме для алкогольних напоїв 10,4 коп. за штуку, для тютюнових виробів - 5,4 коп.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення з 1 липня 2008 р. акцизних марок нового зразка для алкогольних напоїв (постанова №179).

Згідно з документом, виготовлення і доставка нових марок Державної податкової адміністрації спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів мають бути забезпечені до 20 червня ц.р.

Підприємства зможуть використовувати марки старого зразка до 1 серпня 2008 р., а алкогольні напої з такими марками можуть продаватися згідно з термінами реалізації продукції.

Нові акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби імпортного виробництва будуть фіолетового кольору, вітчизняного – зеленого кольору.