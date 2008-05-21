Нафтогаз просить НКРЕ підняти ціни на газ для населення з 1 червня

НАК «Нафтогаз України» звернулася в Національну комісію регулювання електроенергетики з проханням невідкладного запровадження з 1 червня нових роздрібних цін на газ для населення.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, НАК звернулася з офіційним листом у Мінпаливенерго, в якому зазначає, що, незважаючи на відповідні рішення Кабінету міністрів України, що рекомендували НКРЕ запровадити нові роздрібні тарифи з 1 травня, комісія досі не прийняла ніякого рішення.

«Нафтогаз» зазначає, що невирішення даного питання ставить під загрозу можливість компанії забезпечити збалансованість показників фінансового плану. При цьому щомісячне недоотримання доходу НАК у зв`язку з непереглядом цін становить 95,8 млн. грн., зазначив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою (№346 від 9 квітня 2008 року) рекомендував НКРЕ провести з травня по грудень цього року поетапне підвищення роздрібних цін на газ для населення в межах 3-5% щомісяця залежно від обсягів споживання.

Зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ передбачити щомісячне 3% підвищення роздрібної ціни для побутових споживачів з обсягом споживання до 12 тис. куб. м. і 5% щомісячне підвищення для абонентів, споживаючих понад 12 тис. куб. м.

17 квітня НКРЕ відклала затвердження нових роздрібних цін на газ для населення до 24 квітня. Проте за станом на сьогоднішній день НКРЕ так і не затвердила нові рівні цін на газ для населення.

Довідка УНІАН. Ціни на газ для населення не переглядалися з кінця 2006 року, тоді як витрати газодобувних і газотранспортних підприємств істотно зросли.