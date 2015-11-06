Портнов заявляє, що застава щодо Лукаш буде внесена негайно

Про це у Facebook написав екс-заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов.

"Стосовно Олени Лукаш сьогодні буде негайно внесена застава і вийде вона на свободу", - написав Він.

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Крім того, нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич заявив, що він також візьме участь у внесенні застави щодо Лукаш: "Я особисто запропонував взяти участь у внесенні застави за Олену Лукаш. Наскільки мені відомо, це питання вирішується. Поки ми перебували в суді, адвокати і наші колеги не втрачали часу і це питання найближчими хвилинами буде вирішена. Ми розуміємо, що у нас мало часу і це потрібно вирішувати сьогодні. Ми хотіли б зробити максимум заради того, щоб Олена вже сьогодні могла спілкуватися зі своїми дітьми і була вдома якомога швидше", - заявив Шуфрич в коментарі "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, Печерський суд залишив екс-міністра юстиції Олену Лукаш під вартою з можливістю внесення застави в сумі 5,1 млн грн.