У Краматорську відбулася обласна конференція з патріотичного виховання

Про це повідомляє міський сайт 6264.com.ua.

Була проведена конструктивна робота з визначення основних векторів розвитку Донецької області у напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

Читайте такожУ Краматорську зі снарядів, що не розірвалися, роблять урни (фото)

Зокрема, визначено специфіку реалізації концепції національно-патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах; окреслено сучасні підходи національно-патріотичного виховання в школах; визначено проблеми та перспективи виховання у позашкільних навчальних закладах; проаналізовано управлінський аспект здійснення національно-патріотичного виховання в навчальних закладах області.

Читайте такожНасосну станцію в Краматорську відновлять за рахунок японського фінансування

Кожне місто Донецької області представило свої матеріали на виставку конференції. Учасники та гості ознайомилися з напрацюваннями педагогічних колективів з даної проблеми.

Краматорська українська гімназія також представила свій досвід на окремому виставковому стенді «Ростимо громадянську культуру і національну свідомість», де показала технології, методи, прийоми і форми виховної роботи у формі книжково-видавничої продукції (альбоми, турнікети, брошури, книги та ін ).